Москва, 7 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Судьба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона будет не единственной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции в Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Точно он дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр, как политик и, на мой взгляд, он заслуживает адекватную оценку», — сказала Матвиенко.

В странах Европы открываются глаза, жители возмущаются иррациональной политикой своих правительств, они осуждают свои правительства за принимаемые действий, отметила спикер Совфеда.

«Страны Европы абсолютно несамостоятельны, они выполняют указания старшего партнера… Я уверена, это будет нарастать, и судьба Джонсона, наверное, будет не единственная, потому что при принятии таких серьезных решений правительство не советуется с собственными гражданами», — сказала Матвиенко.

В качестве примера она привела вступление Швеции и Финляндии в НАТО.