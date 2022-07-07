Екатеринбург, 7 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Свердловский облизбирком официально передал мандат депутата Заксобрания региона новому депутату, Алексею Свалову. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе комиссии.

Zsso.ru Заксобрание Свердловской области

Свалов является зарегистрированным кандидатом в депутаты по списку «Единой России». Выборы проводились 19 сентября 2021 года. Ранее «Единая Россия» утвердила его в качестве нового депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, мандат стал вакантен после ухода Владимира Анисимова. Он досрочно ушёл из Заксобрания по собственному желанию.