Венеция, Италия, , 11:54 — REGNUM В эти дни в Университете Ка' Фоскари в Венеции (Италия) и в онлайн формате проходит Летняя школа Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) по зеленой химии.

В Школе принимают участие 180 молодых ученых и 30 ведущих преподавателей из 45 стран. В 2022 году участники Школы будут работать над следующими темами: «Пути химического синтеза», «Зеленый катализ», «Зеленая химия для энергетики», «Альтернативные растворители», «Возобновляемое и экологически чистое сырье», «Чистые процессы в химии» и «Образование в зеленой химии». Летняя школа проводится 14-й раз и уже в 5-й раз при поддержке ФосАгро.

Председатель Летней школы IUPAC по зеленой химии, президент Фонда зеленых наук в интересах устойчивого развития проф. Пьетро Тундо в своем приветственном слове на церемонии открытия поблагодарил партнёров мероприятия:

«Благодаря их финансовой поддержке студенты из разных уголков мира имеют уникальную возможность лично принять участие в работе Школы и внести вклад в развитие современных исследований, — сказал проф. Тундо. — В этом году около 40 студентов из стран Африки, Азии, Латинской Америки приедут в школу лично. Остальные 140 человек примут участие в формате онлайн. Это стало возможно только благодаря поддержке со стороны партнёров, которым я хотел бы выразить искреннюю благодарность за поддержку. Несмотря ни на что, наука продолжает объединять людей со всего мира без разделения их на расы, пол и национальность».

Председатель междисциплинарного комитета IUPAC «Зеленая химия для устойчивого развития» Буксин Хан констатировал значимость зеленого направления в химии.

«Зеленая химия затрагивает множество важнейших тем, таких как экологически чистое сырье и продукты, зеленый катализ, химические процессы и реакции. Все эти важные темы и области исследований мы будем обсуждать со студентами на лекциях Летней школы, — заявил Буксин Хан. — Развитие зеленой химии очень важно для нашего общества и достижения устойчивого производства. Она ведет к развитию сопутствующих индустрий. Зеленая химия — будущее химии! Я уверен, что многие молодые люди будут продвигать это направление, и Летняя школа станет важным этапом на этом пути».

Первый заместитель генерального директора, член Совета директоров ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков отметил, что в компании понимают: поддержка науки — это долгосрочная инвестиция в будущее планеты.

«Это залог объединения усилий для получения новых знаний, залог достижения Целей устойчивого развития ООН. Поэтому мы уже давно и плодотворно сотрудничаем с UNESCO и IUPAC в области зеленых технологий, поддерживаем молодых ученых со всего мира, — обратился Сиродж Лоиков к участникам мероприятия. — Летние школы по зеленой химии — ключевой проект ФосАгро и IUPAC. Это отличная возможность для молодых ученых собраться вместе, обсудить свои проекты и научные идеи. Бросить вызов таким глобальным проблемам как изменение климата, утилизация мусора, сохранение биоразнообразия. Уверен, полученные за время учебы в таком дружном и многонациональном коллективе знания окажутся полезными в вашей научной и профессиональной деятельности».

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