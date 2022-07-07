Сантьяго, , 11:53 — REGNUM Министр внутренних дел Чили Искья Сичес заявила, что снижение уровня насилия в южных территориях страны напрямую связано с конституционным чрезвычайным положением, введенным правительством. Об этом пишет Prensa Latina.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По её словам, примечательно не только снижение числа случаев насилия, но и то, что эта дополнительная мера позволила государству с большей силой охватить те провинции, которые исторически отставали и которые напрямую страдают от бедности.

Столкнувшись с ростом уровня насилия, чилийское правительство несколько месяцев назад приняло решение о введении чрезвычайного положения и объявило о введении военных сил на территорию южных районов в качестве меры для снижения количества криминальных инцидентов.