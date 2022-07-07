Москва, 7 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Российские следователи завершили расследование ещё 11 уголовных дел о преступлениях украинских боевиков, совершённых в отношении мирного населения и российских военнослужащих в Донбассе и на Украине. Об этом было заявлено на оперативном совещании штаба, которое председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл 7 июля в Херсоне.

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«В настоящее время наряду с десятью уголовными делами, которые ранее переданы для направления в суд, завершено расследование ещё 11 уголовных дел. Следователи СК России во взаимодействии с ФСБ и ФСИН России продолжают работу по установлению и привлечению к уголовной ответственности других участников ВФУ», — добавили в пресс-службе СКР.

В числе новых фигурантов — командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона войсковой части ВСУ Лукьяненко, причастный к избиению в Мариуполе в марте текущего года в подъезде жилого дома мирного жителя, которого он впоследствии застрелил из автомата. Кроме того, по данным следствия, из снайперской винтовки он совершил убийство женщины и мужчины. Установлены и другие лица из числа участников военных формирований Украины, причастные к уничтожению гражданского населения.

Также в СКР добавили, что в ходе проведённой следователями работы были обнаружены видеозаписи, которые доказывают причастность ВСУ к артиллерийским обстрелам жилых домов, а также свидетельствующие о захвате украинскими боевиками и убийстве ими российских военнослужащих.

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Как сообщало иа, начиная с 2024 года, Следственный комитет России возбудил более 800 уголовных дел по фактам обстрелов киевским режимом мирного населения ДНР и ЛНР.

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