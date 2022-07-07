Южно-Сахалинск, , 15:02 — REGNUM Корсаковский порт имеет все возможности стать одним из опорных пунктов Севморпути. Об этом заявил полпред президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в ходе совещания о морском сообщении и портовой инфраструктуре Сахалинской области, сообщает Sakh.online.

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев Kremin.ru

В ходе рабочей поездки на Сахалин Юрий Трутнев обсудил детали проекта вместе с главой региона Валерием Лимаренко и министром развития Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым.

«Корсаков производит двойственное впечатление, потому что с одной стороны очень сложное состояние города, жилого фонда, акватория порта загрязнена затонувшими судами — все эти вопросы обязательно нужно решать. Но кроме негативных сторон есть и позитивные. Совершенно очевидно, что Корсаков за счет своего положения является кандидатом на статус одного из опорных портов Северного морского пути. Этот потенциал существует, планируется реконструкция порта, расширение морской гавани, на это будут выделены средства из федерального бюджета», — отметил Юрий Трутнев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021 в ходе шестого Восточного экономического форума во Владивостоке президент РФ Владимир Путин поставил задачу модернизации морского порта Корсаков.

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