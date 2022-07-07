Лондон, , 11:52 — REGNUM Премьер Великобритании Борис Джонсон дал согласие на отставку на фоне правительственного кризиса. Об этом 7 июля сообщили ряд британских СМИ.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

О том, что Джонсон уйдёт в отставку, со ссылкой на источники сообщили ITV, Sky News, BBC, а также агентство Bloomberg.

Также анонсировано обращение, с которым должен выступить британский премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании на фоне скандала в одном из клубов ушли в отставку более 50 сотрудников правительства из 120. Поводом стала ситуация бывшего политического функционера Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.