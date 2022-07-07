Стокгольм, , 11:56 — REGNUM Вечером 6 июля лидер «Центристов» Анни Лёф произнесла традиционную для политической недели в Висбю речь. Свое выступление она начала с минуты молчания в память о женщине, которая погибла в результате нападения на улице. Одним из главных тезисов лидера шведской политической партии стало оказание помощи Украине, передает телеканал SVT.

Анни Лёф Centerpartiet.se

В своем выступлении политик заявила, что она хочет увидеть «план Маршалла по восстановлению Украины».

«Дело Украины — наше дело … Обеспечьте деньги и поддержку, чтобы восстановить все, что необходимо для функционирования страны», — заявила политик.

Что касается позиции «Центристов» по вопросу формирования правительства после сентябрьских выборов, то Лёф обратилась к кандидатам в премьер-министры Магдалене Андерссон и Ульфу Кристерссону и каждому из них выдвинула по условию.

Журналисты отмечают, что если Андерссон хочет получить голоса «Центристов», то ей нужно «отказаться от левой политики». Кристерссону в свою очередь необходимо «перестать держаться за Шведских демократов».