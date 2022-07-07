Чита, , 11:51 — REGNUM Правительство Забайкальского края перестало финансировать футбольный клуб «Чита» из-за низких результатов команды. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба правительства.

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«Решение это трудное, но вынужденное», — заявил министр спорта региона Андрей Середкин.

По его словам, результаты команды вызвали справедливое недовольство болельщиков. Кроме того, решение продиктовано тем, что выделяемые лимиты недостаточны для функционирования профессионального футбольного клуба.

Он добавил, что запланированные в бюджете средства перенаправят на поддержку молодёжного и детского футбола в крае. В частности, продолжит выступать молодёжная команда «Чита-М», юношеские команды 2006–2007 годов рождения. Также сохраняются коллективы игроков 2005, 2008, 2009 годов рождения, которые участвуют в первенстве России среди команд спортивных школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чита» отказалась от участия в чемпионате России и прекратила профессиональную деятельность из-за нехватки финансирования.

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