Москва, , 11:49 — REGNUM После четырех дней роста доллар в паре с рублем начал пробуксовывать в четверг, 7 июля. Об этом 7 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, 6 июля котировки в моменте превышали отметку 64 руб., которая привлекла фиксацию прибыли и уже вернула пару под уровень 63 руб. С начала сегодняшней сессии доллар/рубль теряет свыше 0,8%, но пока воздерживается от более глубокого отката, отметил он.

Переславский добавил, что к накопленной перекупленности рубля добавилось немало факторов, сочетание которых вылилось в довольно агрессивные продажи российской валюты. Ушла поддержка налогового периода, оценки восстановления импорта не радуют, а доллар на международной арене вернулся в режим обновления многолетних максимумов, сказал он. Кроме того, добавил эксперт, игроков испугали настойчивые спекуляции на тему валютной интервенции со стороны российских властей с целью сдерживания роста курса рубля.

Пик эмоций, возможно, уже миновал, но это не значит, что ослабление рубля закончилось, отметил он. По его словам, после передышки «россиянин» может возобновить путь на юг, особенно если чиновники с новой силой заговорят о необходимости «нормализации курса». В рамках кратковременного отката пара доллар/рубль может дойти до 61 руб. и, возможно, покусится на отметку 60 руб., но впоследствии скорее всего вернется к подъему и прорвет зону 65-67 руб. на пути к 70 руб., сказал эксперт.