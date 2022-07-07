Стокгольм, , 11:54 — REGNUM В связи с заявкой Швеции в НАТО в настоящее время проводятся масштабные воздушные учения в западной части страны. Вполне вероятно, что военная активность увеличится в результате членства скандинавской страны в НАТО. Об этом 7 июля в интервью телеканалу SVT заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Петер Хультквист Government.se

«Контроль над входом в Балтийское море очень важен», — дал понять министр.

Он также отметил, что членство Швеции в НАТО в будущем может сыграть свою роль в активизации Вооруженных сил Швеции и всего альянса на западном побережье.

Хультквист хочет увидеть подписание соглашения между Швецией, Норвегией и Данией, которое обяжет страны работать вместе для защиты западного побережья и всего Балтийского моря.

«Это является стратегической территорией, которая охватывает все три страны. Я думаю, что западное побережье — это район, к защите которого мы должны быть очень хорошо подготовлены», — отметил Хультквист.