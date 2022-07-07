Барун-Хемчикский район, Тува, , 11:49 — REGNUM В Барун-Хемчикском районе Тувы вынесен приговор трём местным жителям, которых обвиняли в незаконном обороте крупной партии алкогольной продукции. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Спирт в канистрах 21.мвд.рф

По данным следствия, фигуранты купили в соседнем регионе 2 тыс. литров этилового спирта для реализации на территории республики. При этом никаких документов, подтверждающих легальность оборота спиртосодержащей продукции, у них не было.

На въезде в Туву автомобиль злоумышленников для проверки остановили сотрудники полиции. В результате правоохранители обнаружили и изъяли товар.

По итогам слушаний двое фигурантов приговорены к двум годам лишения свободы, третьему дали 1 год и 10 месяцев. Отбывать наказание все трое будут в колонии общего режима.

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