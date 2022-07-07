Пермь, 7 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В арбитраже Пермского края в стадии рассмотрения находится иск деприватизированного ОАО «Соликамский магниевый завод» к одному из акционеров, а также двум юрлицам, одно из которых базируется в Австрии. Речь идёт о взыскании убытков на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей. Решением суда заявление оставлено без движения до 15 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск к Сергею Кирпичеву, Polyfer Handels GmbH (Австрия), ООО «Соликамский завод десульфураторов» был подан 21 июня 2022 года. Общая сумма составила 2869 990 069,71 рубля. В определении суда уточняется, что речь идёт «о взыскании убытков — 23 588 230,66 доллара США, 281 399,46 евро, 1 528 429 105 рублей».

4 июля 2022 года в материалы дела поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

Детали спора пока не известны. Ранее схожий иск заводу был возвращен судом.

Напомним, в мае 2022 года по иску Генпрокуратуры акции уникального магниевого завода были возвращены на баланс государства из чужого незаконного владения (решение обжалуется). Через месяц стало известно о возбуждении уголовного дела, связанного с «выбытием» из кассы завода крупной суммы, которая была выдана в качестве займа одному из акционеров.

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