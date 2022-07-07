Самара, 7 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Шесть попыток вывоза в Казахстан сахара пресекли за сутки Самарские таможенники. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Мешки с сахаром

Сообщается, что общий вес выявленного сахара превысил девять тонн.

Отмечается, что по всем шести случаям в отношении водителей были возбуждены дела об административных правонарушениях и назначены штрафы.

«Ежедневно на границе мобильными группами Самарской таможни выявляются запрещенные к экспорту товары. Но благодаря организованному взаимодействию таможенной и пограничной служб все попытки незаконного вывоза продукции пресекаются. Хотелось бы еще раз напомнить, что с 15 марта согласно постановлению правительства вывоз из России сахара запрещён», — приводит пресс-служба слова заместителя начальника Самарской таможни Рустама Тунтаева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в аэропорту Самары задержали партию смартфонов.