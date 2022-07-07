Чебоксары, 7 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в нападении на полицейского. По данным правоохранителей, он распылил газовый баллончик, в результате страж порядка получил ожог глаз. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Фигурантом уголовного дела стал 34-летний чебоксарец. По версии следствия, утром 13 июня 2022 года полицейские прибыли в кафе в Чебоксарах по сообщению об использовании перцового баллончика в отношении девушки. Подозреваемый скрылся от полиции, но вскоре его обнаружили в одном из соседних дворов.

«В ходе задержания он также применил в отношении одного из полицейских перцовый баллончик, причинив телесные повреждения в виде ожога роговицы глаз», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В ведомстве отмечают, что обвиняемый вину признал. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Разбирательства будут проходить в Калининском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Чувашии вынесен приговор по другому делу о нападении на полицейского. Обвиняемый признан виновным и оштрафован на 70 тыс. рублей.

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