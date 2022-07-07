Висбю, Швеция, 7 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. После того, как 6 июля Висбю и всю Швецию потрясло громкое убийство женщины прямо на улице, местная церковь приняла решение держать свои двери для посетителей открытыми настолько, насколько это возможно. Об этом 7 июля сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Мы работаем в состоянии полной готовности и вызвали дополнительных сотрудников, которые остаются и выполняют свою, чтобы двери церкви оставались открытыми», — заявила в интервью пастор прихода в Висбю Петра Гутескар.

Отмечается, что после того, как в СМИ распространилась информация о нападении, вечером 6 июля двери церкви были открытыми допоздна.

«Это может обеспечить людям защиту, а также у нас есть люди, которые могут выслушать и приютить нуждающихся», — объяснила Гутескар.