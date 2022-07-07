Стокгольм, 7 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Согласно последним данным ассоциации брокеров Svensk Mäklarstatistik, цены на жилье по всей Швеции продолжают снижаться. Об этом 7 июля сообщил телеканал SVT.

image4you Жилье

Средние общенациональные показатели за июнь показывают, что частные домовладения в Швеции подешевели на 1%, а квартиры — на 3%. Инфляция и повышение ключевой процентной ставки на прошлой неделе оказали существенное понижательное давление на рынке недвижимости.

Отмечается, что подобное снижение цен на жилье не было столь значительным и очевидным со второй половины 2017 года.

Статистические данные, предоставленные брокерами, также показывают, что число транзакций в Швеции при купли-продажи жилья значительно меньше, чем раньше.