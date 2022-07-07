Москва, , 11:46 — REGNUM Развивая падение из области 115 долларов за баррель, нефть сорта Brent продолжила нести потери на торгах в среду, 7 июля. Об этом 7 июля сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, фьючерсы нарушили целостность психологического уровня 100 долларов, отметив апрельские минимумы в районе 98,50 долларов. К закрытию баррель частично отскочил, а сегодня пытается закрепиться над уровнем 100 долларов, но покупатели пока не торопятся «включаться в игру», отметил он.

Приступ рецессионных опасений, которые до недавнего времени не оказывали заметного воздействия на рынок черного золота, сделал свое дело — трейдеры получили сильный технический сигнал на пробое уровня 100 долларов, который считается значимым в рамках нынешнего бычьего тренда, заявил эксперт. По его словам, сочетание сигналов о дальнейшем усугублении самочувствия экономики и рекордной инфляции создает риски для спроса на глобальном уровне, и этот фактор перевесил перспективы сокращения предложения. Впрочем, отметил эксперт, без перебоев в поставках давление на рынок нефти было бы гораздо сильнее.

По его словам, «масла в огонь» подлил растущий доллар, который обновил 20-летние максимумы, ударив по сырьевым площадкам в целом. Американская валюта продолжает получать подпитку со стороны агрессивного Федрезерва, который во вчерашнем (6 июля) протоколе заседания подтвердил свое намерение бороться с инфляцией несмотря на экономические риски.

Переславский добавил, что на данном этапе главная задача Brent — восстановиться над отметкой 100 долларов и избежать новых обвалов, теперь уже в направлении уровня 95 долларов. В случае активизации покупателей на текущих уровнях ближайшей целью станет зона 106 долларов. Впрочем, учитывая масштабы недавнего падения, игроки могут повременить с открытием длинных позиций, чтобы дождаться более низких уровней, сказал он.