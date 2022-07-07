Донецк, , 11:46 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 20 человек личного состава. Об этом 7 июля сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своем телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО (реактивных систем залпового огня — ред.) БМ-21 «Град», одна гаубица М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военные ДНР подавили две огневые точки вооружённых украинских формирований в районе населённых пунктов Авдеевка и Курдюмовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые украинские формирования подвергли миномётному обстрелу населённый пункт Доломитное в ДНР.