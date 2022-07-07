Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM В Свердловской области 7 июля объявлена высокая пожарная опасность, сообщает Уралгидрометцентр. Предупреждение действует в юго-восточной части региона.

Лесной пожар

Возможной горимости леса присвоен четвёртой класс по региональной шкале. Отметим, особый противопожарный режим на Среднем Урале был отменён 2 июня. В области сняты ограничения по использованию открытого огня, сжиганию мусора и проведению пожароопасных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Свердловской области дожди сменятся солнечной погодой, а столбики термометров покажут +25 градусов и выше.