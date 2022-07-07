Каракас, , 11:45 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования по поводу смерти генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Николас Мадуро Agencia de Noticias ANDES

Мадуро подчеркнул решающую роль Баркиндо на посту главы ОПЕК и направил соболезнования властям и народу Нигерии.

«Я выражаю глубочайшую скорбь по поводу <…> [смерти] Мохаммада Баркиндо, необыкновенного человека, лидера, который знал, как привести ОПЕК в безопасную область», — написал венесуэльский лидер.