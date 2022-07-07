Бали, Индонезия, 7 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ЮАР Грейс Наледи Мандиса Пандор высоко оценила председательство Индонезии в G20, которая внимательно относится к развивающимся странам, сообщает Antara.

Jnpet Бали

Глава МИД ЮАР встретилась с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в кулуарах встречи министров иностранных дел G20, которая проходит на Бали, 7–8 июля 2022 года.

«Это можно увидеть в приглашении Африканского союза и представителей развивающихся стран на различные встречи G20», — отметила глава МИД ЮАР.

В контексте многостороннего сотрудничества Индонезия и ЮАР согласились с важностью того, чтобы голоса развивающихся стран были услышаны по различным международным вопросам.

Между тем, в области двустороннего сотрудничества министры иностранных дел двух стран приветствовали увеличение двусторонней торговли на 115% в 2021 году до $2,8 млрд. Стороны договорились о дальнейшем увеличении объемов двусторонней торговли.

Кроме того, министры иностранных дел двух стран также приветствовали завершение меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области обороны и рыболовства, который будет подписан в ближайшем будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш выступит с докладом на встрече министров иностранных дел G20, которая состоится на Бали, 7–8 июля 2022 года.