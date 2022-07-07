Вашингтон, 7 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Курс евро продолжил свое падение к новым многолетним минимумам и потенциальному паритету с долларом США, передает 7 июля CNBC.

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Днем 6 июля в Европе курс евро опускался до $1,0165, затем немного восстановился и утром 7 июля застыл на отметке чуть выше $1,02.

Курс единой европейской валюты неуклонно снижается, в то время как усиливаются опасения по поводу рецессии на фоне растущей неопределенности в отношении поставок энергоносителей.

Перспектива замедления экономического роста также вызывает сомнения в том, что Европейский центральный банк сможет в достаточной мере ужесточить денежно-кредитную политику, дабы сдержать рекордно высокую инфляцию.

Руководитель отдела валютных исследований Deutsche Global Джордж Саравелос предположил, что сдвиг в сторону американского доллара как актива-«убежища» может стать «еще более экстремальным».

Одним из ключевых катализаторов, который может обратить вспять укрепление доллара США, по его мнению, являются признаки того, что ФРС вступает в затяжную паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.