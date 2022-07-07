Москва, 7 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — лакмусовая бумажка европейской политики, считает депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).

Council.gov.ru Олег Морозов

«Там нарастает состояние страха и неопределённости. И вольно или невольно, независимо от того, что команда Джонсона разваливается вовсе не из-за Украины, люди ощущают любой кризис в стране (цены, отставки, ковид) как украинский. Теперь любой кризис у них с украинским запахом! Людей от него начинает тошнить. И это только начало!» — рассуждает Морозов в телеграм-канале.

Европейская элита украинский кризис не переживёт, убежден парламентарий.

«Понимание того, что Украина не стоит европейских жертв будет в глазах европейцев нарастать! И Джонсон вовсе не последняя жертва этой тошноты», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит в отставку. Ожидается, что Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии в октябре.