Карачевский район, Брянская область, , 11:50 — REGNUM В Брянской области лишённые прав родители выплатили долг по алиментам и забрали ребёнка из детского дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления судебных приставов.

Судебный пристав за работой Fssprus.ru

Супругов лишили родительских прав в отношении новорождённого сына в 2018 году. Мальчика, который к тому же родился инвалидом, направили в Карачевский специализированный дом ребёнка. Родители нигде не работали, никак не участвовали в содержании сына и не перечисляли алименты на него. Постепенно у пары образовался долг в 450 тысяч рублей, их уже привлекли к административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.

Мать и отец отбыли наказание в виде обязательных работ, затем трудоустроились, полностью погасили долги перед сыном, стали навещать его и обратились в суд с просьбой о восстановлении родительских прав. Судья принял раскаяние родителей, мальчика передали в семью на воспитание.