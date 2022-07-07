Владивосток, 7 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Приморском крае начался приём заявлений на бесплатный отдых и оздоровление детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Андрей Пронин ИА REGNUM Отдых

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Для детей выделили туристско-спортивную базу «Волна», которая находится в живописном месте на берегу моря в Надеждинском районе.

Семьи военнослужащих-участников могут получить бесплатные путевки для своих детей, детей, находящихся под опекой или попечительством, а также усыновленных детей.

Как сообщало ИА REGNUM, В Петербурге депутаты-единороссы предложили правительству города принять решение о предоставлении бесплатных путёвок в оздоровительные лагеря детям петербуржцев, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины или пострадали во время исполнения своего воинского долга в ходе спецоперации.