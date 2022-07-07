Штат Калифорния, США, , 11:43 — REGNUM Актёр Энсон Уильямс баллотируется на пост мэра своего родного города Охай, штат Калифорния (США) с населением менее 8 тыс. человек. Об этом 7 июля пишет Deadline.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Артист объявил о своем участии в выборах во время заседания городского совета Охай 28 июня 2022 года. Главным конкурентом Уильямса станет Бетси Стикс, которая собирается переизбраться на пост мэра.

ИА REGNUM напоминает, что 72-летний Энсон Уильямс известен ролью Уоррена «Потси» Вебера в телесериале «Счастливые дни», который транслировался с 1974 по 1984 год. За работу в шоу актёр был номинирован на премию «Золотой глобус».

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