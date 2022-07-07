Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 7 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Из-за прорыва трубопровода на севере Красноярского края в реку Подкаменная Тунгуска вылилось 430 литров нефти. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры, авария произошла 5 июля.

Загрязнение нефтью

В настоящее время специалисты устраняют последствия разлива. Так, на водоёме установлены боновые ограждения, а место разлива обрабатывают сорбентом.

По факту происшествия в надзорном ведомстве организовали проверка. В ближайшее время на место вылетят эксперты для отбора пробы воды.