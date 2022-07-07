Донецк, 7 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли миномётному обстрелу населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Отмечается, что обстрел Доломитного со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:25 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало, ранее обозреватель британского издания The Telegraph Кон Кафлин написал, что в случае ухода премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с занимаемого им на данный момент поста, это станет не только завершением его политической карьеры, но также будет способствовать ослаблению позиций киевского режима в ситуации с Украиной.