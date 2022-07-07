Порт-о-Пренс, 7 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Правительство Гаити отдаст дань памяти бывшему президенту Жовенелю Моизу. Об этом пишет Prensa Latina.

Communication.gouv.ht Жовенель Моиз

Власти планируют провести церемонию 7 июля.

Близкие родственники президента до сих пор отказывались принимать участие в правительственных мероприятиях, утверждая, что премьер-министр Ариэль Анри подозревается в причастности к убийству.

Тем временем сторонники Моиза организуют марши, заупокойные мессы, цветочные церемонии и общественные мероприятия по всей стране.