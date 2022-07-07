Москва, 7 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Депутаты «Новой волны» подвели итоги двух сессий Госдумы VIII созыва и рассказали о планах на будущее, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Став символами кадровой политики обновления, инициированной президентом России Владимиром Путиным, за год депутаты «новой волны» проявили себя как эффективные законодатели, близкие к людям и выполняющие свои предвыборные обещания участники политического процесса.

Персональные итоги весенней сессии Госдумы подвел в соцсетях замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг», первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

«Весенняя сессия запомнится мне обилием приоритетов и бешеным ритмом, в котором одинаково важно все: законотворческая деятельность, решение вопросов и обращений жителей в родной уже мне Воронежской области, гуманитарная миссия на освобожденных территориях Украины», — отметил депутат.

Приоритетными направлениями законотворчества парламентарий назвал социальные инициативы, поддержку экономики и защиту суверенитета страны.

Кастюкевич выступил соавтором нескольких законопроектов, один из которых расширяет цели добровольчества и предусматривает компенсации волонтерам в связи с причиненным вредом жизни или здоровью.

«Работы впереди очень много. Самой разной, но всегда необходимой для того, чтобы оставаться честным перед самим собой и теми людьми, которые доверили мне быть депутатом. Все только начинается!», — подчеркнул он.

Госдума работала в особенных условиях, отметила в свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко («Единая Россия»).

«Это мой первый созыв в Государственной думе. И работали мы в особенных условиях беспрецедентных санкций и давления со стороны стран Запада. Мы вместе с коллегами принимали законопроекты, необходимые для поддержки граждан и бизнеса», — отметила она.

Занко, по итогам весенней сессии попавшая в топ-50 рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» (КПДГД), выступила соавтором нескольких значимых законопроектов. Среди них — законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Она напомнила, что инициатива вводит ответственность — вплоть до уголовной за осквернение символа воинской славы России. Также депутат предложила поправку в закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Поправка позволит продлить исследование территории и перенос обнаруженных останков бойцов времен Великой Отечественной войны на три месяца с учетом географических и климатических условий.

Занко также обратила особое внимание на роль НКО в принятии важных для государства решений и необходимость их поддержки со стороны законодателей.

«Стала соавтором поправок в федеральный бюджет на 2022−2024 годы. Было увеличено финансирование на поддержку НКО в 2022 году на 1 млрд рублей. Помимо этого, мое предложение распространить на НКО мораторий на проверки в этом году поддержало правительство РФ. Также сейчас работаем над новой формой поддержки СО НКО, которая защитит от участившихся хакерских атак — предоставление бесплатных серверов от государства для размещения сайтов НКО», —перечислила депутат.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия») рассказала о мерах поддержки российского агропромышленного комплекса, принятых во время весенней парламентской сессии. Среди результатов работы — упрощение процедуры получения земель для фермеров, снятие административной нагрузки на сельхозтоваропроизводителей в части утилизации навоза и помета, обязательная маркировка сельхозживотных, разрешение разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Помимо этого, запущена новая информационная система цифровых сервисов агропромышленного комплекса — ИСЦС АПК. Через систему можно получать информацию о действующих мерах господдержки села, подавать документы для участия в них и отчитываться об их выполнении.

Она также отметила, что депутаты активно работали над мерами поддержки АПК в новой экономической реальности. Им удалось освободить МСП от части проверок, ввести кредитные каникулы для аграриев и продлить сроки льготных кредитных договоров.

Оглоблина поделилась планами на осеннюю сессию Госдумы.

«Я активно вела и буду вести разработку мер поддержки фермеров и самозанятых граждан на селе. В планах — работа над законопроектом для упрощенной торговли фермерской продукцией, участие в разработке подпрограммы по развитию селекции и семеноводству, создание условий для развития нашего сельскохозяйственного машиностроения и производства препаратов для сельского хозяйства», — заявила депутат Госдумы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия») обратил внимание на то, что интенсивная работа шла как в Москве, так и в регионах. Деятельность депутатов от «Единой России» включила в себя законотворчество, реализацию партийных проектов, общение с избирателями и решение их проблем.

Кирьянов отметил, что его комитет во время весенней сессии обеспечил принятие 14 федеральных законов. Речь идет о пакетах антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, бизнеса и граждан в условиях санкций.

«Результаты работы депутатов фракции «Единая Россия» напрямую связаны с постановкой задач «Народной программы», которые люди определили нам на выборах», — напомнил о важности реализации предвыборных обещаний Кирьянов.

Об итогах весенней сессии в своих соцсетях также поделилась с подписчиками первый заместитель председателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова («Единая Россия»).

«Приняли 361 закон, из них — более 35% из числа социально значимых, а это больше, чем в прошлом созыве», — указала она.

Депутат подчеркнула, что в условиях санкционного давления в депутатском корпусе усилилось единение, не зависящее от политических взглядов и партийной принадлежности парламентариев. Дьяконова отметила и тот факт, что в период весенней сессии Госдума уделила большое внимание поддержке детей и их образования.

«С коллегами из фракции «Единая Россия» принят большой блок законопроектов в этой сфере — о снижении нагрузки на учителей, создании детского движения, льготном поступлении в колледжи», — констатировала она.