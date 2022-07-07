Висбю, Швеция, 7 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. 6 июля на полях политической недели в Швеции произошло громкое убийство. Женщиной, погибшей в результате нападения, оказалась 64-летняя Инг-Мари Визельгрен. Она была врачом и работала координатором по психиатрии в Ассоциации органов областного и муниципального управления Швеции (SKR). Об этом 7 июля сообщил телеканал SVT.

(сс) Dmitri Fedortchenko Шведская полиция

«Все мысли обращены к семье и родственникам Инг-Мари в это очень трудное время», — написала в пресс-релизе заместитель председателя SKR Карола Гуннарссон.

Как сообщили в полиции, подозреваемый молодой человек был задержан по горячим следам. Мотивы преступления правоохранители до сих пор установить не могут.

Лишь отмечается, что нападение на женщину было совершено прямо на улице посреди толп прохожих. Один из них сбил убегающего нападавшего с ног, после чего его задержали.