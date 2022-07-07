Ульяновск, , 11:37 — REGNUM В Ульяновской области потушили ещё несколько загораний сухой травы, ликвидированы ещё две термические точки. Об этом сообщает управление МЧС.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным ведомства, 6 июля в регионе зарегистрировано шесть травяных пожаров, общая площадь возгораний составила 0,089 гектара.

Помимо этого, выявлены и ликвидированы две термические точки, обе — в Цильнинском районе: возле населённого пункта Нижние Тимерсяны горел мусор, у села Мокрая Бугурна горела сухая растительность.

Отметим, что в регионе растёт число травяных пожаров. Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Ульяновской области потушили три загорания сухой травы, 3 июля — пять.

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