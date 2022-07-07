Курск, 7 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курска, младший сержант Егор Тухленков. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курска, младший сержант Егор Тухленков

Егор Тухленков родился 5 мая 1995 года в Курске. Окончил гимназию № 44, затем Курскую государственную сельскохозяйственную академию. После службы в армии заключил контракт.