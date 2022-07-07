Москва, , 11:38 — REGNUM Законопроект, уточняющий сроки публикации в Единой реестре сведений о заключении договора лизинга, внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым и главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

По действующему законодательству лизинговые компании обязаны публиковать сообщения о заключенных договорах лизинга в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Срок публикации таких сведений составляет три рабочих дня с даты возникновения соответствующего факта. Публично доступные данные о заключенных договорах лизинга, по мнению создателей ресурса, позволяют избежать ситуации, когда одно и то же оборудование дважды передается недобросовестным владельцем в залог или по договору лизинга, или продается с целью создания эффекта «добросовестного приобретения», отмечают авторы.

Парламентарии пояснили, что с момента заключения договора до момента фактической передачи предмета лизинга может пройти достаточно много времени и практике нередко возникают ситуации, когда после заключения договора лизинга лизингополучатель отказывается от договора лизинга до передачи ему предмета лизинга. При этом существующая в Едином реестре запись фактически вводит пользователей реестра в заблуждение, поскольку отношения лизинга в действительности еще не возникли, так как предмет лизинга не поступил во владение и пользование лизингополучателя.

Также из-за подпадания ряда крупных российских лизингодателей под санкции с них была снята обязанность публиковать в реестре сведения о заключенных договорах лизинга, что создало предпосылки для возникновения недобросовестной конкуренции, обращают внимание авторы.

Внесенный законопроект позволяет публиковать сведений о заключении договора лизинга после передачи предмета лизинга, а не сразу после заключения договора лизинга, что позволит повысить достоверность содержащейся в нем информации и исключить его использование в целях недобросовестной конкуренции.

Напомним, накануне Госдума приняла закон, который разрешает досрочно выкупать имущество, взятое в лизинг.

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