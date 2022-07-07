Лондон, 7 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Премьер Великобритании 7 июля уйдёт в отставку, сообщил журналист британского телеканала ITV Пол Брэнд.

Chatham House Борис Джонсон

Корреспондент ITV заявил в Twitter, что британский премьер Борис Джонсон «подаёт в отставку».

За последние двое суток в Великобритании подали в отставку более 50 сотрудников правительства из-за несогласия с действиями Джонсона. Причиной стал скандал с бывшим заместителем министра иностранных дел Кристофером Пинчером, устроившим дебош в лондонском клубе.