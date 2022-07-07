Благовещенск, 7 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Право одного из недропользователей Амурской области на добычу золота может быть аннулировано. Причина — загрязнение золотодобытчиком окружающей среды, сообщил 7 июля телеграм-канал правительства региона.

US FWS Золотодобыча

Читайте также: В Приамурье накажут старателей, от которых «грязи больше, чем золота»

Под угрозой оказалась дальнейшая деятельность организации, работающей в Селемджинском районе Приамурья. Отозвать лицензию просит министерство природных ресурсов региона, его сотрудники обратились с таким запросом в Амурнедра. Внесенные недавно корректировки в закон «О недрах» позволяют лишать золотодобытчиков права на работу за нарушения условий пользования предоставленным участком.

Должностные лица недропользователя привлекались к ответственности за загрязнение компанией окружающей среды 12 раз за два года. По решению суда деятельность организации приостанавливали на 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Зейском районе Амурской области недропользователя привлекли к ответственности за загрязнение окружающей среды. Золотодобывающая компания нарушала требования водного законодательства.