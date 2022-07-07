Таринкот, Афганистан, 7 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Из достоверных источников в уезде Дехравуд в афганской провинции Урузган стало известно, что неизвестные застрелили Шир Ага, бывшего начальника полиции этого уезда.

Убийство

По сообщению информационного агентства «Шафакна», трое неизвестных, прибывших на мотоциклах, проникли в дом Шир Ага в местности Лаблан во время вечерней молитвы и застрелили его. По словам источника, после падения республики Шир Ага стал домоседом и занимался своим личным хозяйством.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу.

Ранее в уезде было убито несколько силовиков предыдущего правительства. Несколько месяцев назад в этом уезде неизвестными был застрелен бывший командир спецназа.

И в других провинциях широко распространены случаи убийства бывших военнослужащих, большинство из которых, как считается, совершаются талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом группировка заявляет, что не имеет ничего общего с убийствами бывших солдат, согласно указу её лидера о всеобщей амнистии.