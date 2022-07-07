Москва, 7 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Политика финансовых властей РФ, допустивших сильную волатильность и труднопрогнозируемость курса рубля, вызывает вопросы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Складывающаяся ситуация лишь усугубляет риски непредвиденного развития как на финансовых рынках, так и в сфере реальной экономики, снижая доверие инвесторов и предпринимателей и стимулируя дальнейшее снижение и так буксующей в условиях санкций и разрыва производственно-логистических цепочек деловой активности, складывавшихся в течение долгого времени, — сказал Мастеров. — Это в сочетании с технологическим отставанием российской экономики, высоким моральным и физическим износом основных средств, исчерпанием складских запасов высокотехнологичной импортной продукции и комплектующих может дать крайне негативный отложенный эффект, выражающийся в существенном сокращении или полной остановке деятельности ряда предприятий во многих отраслях промышленности».

В свою очередь, это, как подчеркнул Мастеров, может обострить проблему безработицы, снижения реальных доходов населения и потребительского спроса и вместе с тем проблему товарного дефицита и инфляции, вызвав тем самым развитие стагфляционных процессов в российской экономике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Мастерова, волатильность курса рубля может говорить о сильной разбалансировке экономики РФ.