Экономист объяснил, какие вопросы вызывает политика финансовых властей РФ
Москва, 7 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Политика финансовых властей РФ, допустивших сильную волатильность и труднопрогнозируемость курса рубля, вызывает вопросы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.
«Складывающаяся ситуация лишь усугубляет риски непредвиденного развития как на финансовых рынках, так и в сфере реальной экономики, снижая доверие инвесторов и предпринимателей и стимулируя дальнейшее снижение и так буксующей в условиях санкций и разрыва производственно-логистических цепочек деловой активности, складывавшихся в течение долгого времени, — сказал Мастеров. — Это в сочетании с технологическим отставанием российской экономики, высоким моральным и физическим износом основных средств, исчерпанием складских запасов высокотехнологичной импортной продукции и комплектующих может дать крайне негативный отложенный эффект, выражающийся в существенном сокращении или полной остановке деятельности ряда предприятий во многих отраслях промышленности».
В свою очередь, это, как подчеркнул Мастеров, может обострить проблему безработицы, снижения реальных доходов населения и потребительского спроса и вместе с тем проблему товарного дефицита и инфляции, вызвав тем самым развитие стагфляционных процессов в российской экономике.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Мастерова, волатильность курса рубля может говорить о сильной разбалансировке экономики РФ.