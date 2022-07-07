7 июля 2022 | Время чтения 2 мин

Анджей Ротманн, , 12:14 — REGNUM Украинская диаспора в Польше сегодня чудовищно, избыточно велика — реально их не менее четырех миллионов, и есть косвенные данные, что число это даже несколько занижено; в любом случае многие отрасли польского народного хозяйства весьма зависят от украинских рабочих рук — и нередко можно услышать вопрос от наших соседей с Востока: как долго может продолжаться двусмысленная ситуация с украинскими гастарбайтерами в Польше? А она двусмысленна более чем: если мы, поляки, решили возложить на наших украинских гостей довольно серьезный объём обязанностей, то когда мы решим наделить их соответствующими правами? И речь даже не о беженцах, речь о трудовых мигрантах, не бежавших от войны, но прибывших в Польшу для работы.

Украина и Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тему беженцев мы пока отложим в сторону и поговорим о так называемых «заробитчанах».

Сегодня украинцы, работающие в Польше, юридически — люди второго сорта; они имеют право на равноценную с поляками оплату труда (и зачастую её получают: времена 90-х, когда бесправные рабы с Востока довольствовались пригоршней злотувок, давно в прошлом), но никаких гражданских прав в Польше у них нет. До недавнего времени украинцев, и тем более поляков, это устраивало, но сегодня ситуация начинает серьезно меняться. Украинцы, проживающие в Евросоюзе, — а Польша, как бы мы к этому ни относились, это часть Евросоюза, во всяком случае, пока — видят, какой объём гражданских прав имеют граждане объединённой Европы, насколько высок уровень их социальной защиты и как оберегаются их личность, собственность и имущество. Не удивительно, что украинцы в Польше начинают подымать вопрос о наделении их сходными правами…

Понятно, что в существующей реальности это невозможно. Мы не можем — да и не хотим! — просто так раздавать украинским гастарбайтерам польское гражданство вне зависимости от того, сколько лет данный украинец провел в Польше и какую пользу нашей державе он принес. До настоящего времени обретение польского гражданства украинцами — процесс сугубо индивидуальный, достаточно сложный и, что разумно и правильно, далеко не всегда завершающийся обретением украинцем заветного польского паспорта. Гражданство Польши — это не обыденность или данность, это привилегия, которую нужно заслужить! Во всяком случае, так было до настоящего времени…

Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей LLs

Но сейчас, в свете последних событий на Украине, появился, пусть пока и сугубо гипотетический, но вполне реальный вариант обретения всеми жителями трех воеводств Восточной Галиции — Львовского, Тарнопольского и Станиславского — польского гражданства. В том случае, если это гражданство обретут сами Львовское, Тарнопольское и Станиславское воеводства! Присоединение этих воеводств к Польше станет безусловным и однозначным основанием для выдачи всем их жителям паспортов граждан Евросоюза — со всеми полагающимися правами и привилегиями.

Если Восточная Галиция станет частью Евросоюза (а Польша — это Евросоюз), то все гастарбайтеры из Львова, Тернополя и Станислава мгновенно станут полноправными его гражданами, которых будут защищать законы Единой Европы. И каждый житель этих областей сможет сказать «Украина — это Европа» без всякой иронии и сарказма, которые сегодня только и сопровождают эту фразу на улицах Стрыя, Коломыи, Дрогобыча, Трускавца или Теребовли…