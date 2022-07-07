Владивосток, , 11:43 — REGNUM Почти сутки остаётся без воды большой микрорайон Снеговая Падь в столице Приморья. Специалисты и аварийные бригады работают над устранением порыва водовода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

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«По информации водоканала к 19:00 планируется восстановить холодное и горячее водоснабжение в Снеговой Пади», — пояснили в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в новом микрорайоне Снеговая Падь на магистральном водоводе 7 июля произошёл порыв. Без горячей и холодной воды остались 52 жилых дома, поликлиника и три детских сада.