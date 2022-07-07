Ростов-на-Дону, 7 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) может возобновить работу осенью. На такое развитие событий рассчитывают сотрудники воздушной гавани.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

«Об этом [возобновлении работы аэропорта] говорят работающие в аэропорту сотрудники. Никто вам официально об этом не скажет, но минимальный срок — это сентябрь. Есть данные, конечно, и о том, что аэропорт может открыться в конце года», — цитирует газета «Молот» члена правового комитета Российского союза туриндустрии Дениса Полякова.

ИА REGNUM сообщало, что Росавиация вновь продлила ограничения на полёты в международный аэропорт «Платов» до 12 июля. Воздушная гавань получит субсидию в размере около 297 млн рублей за вынужденную приостановку полётов с 24 февраля.