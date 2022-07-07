Омск, 7 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Омске днём 7 июля произошло ДТП с пострадавшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.

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Предварительно установлено, что женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фиеста», на пересечении улицы Волгоградской с бульваром Архитекторов выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Иномарка столкнулась с автомобилем скорой помощи «Газель» под управлением мужчины 1977 года рождения. От удара машина скорой опрокинулась на бок.

Пациентка (женщина 1952 года рождения), находившаяся в «Газели», доставлена в медучреждение.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, ход проверки по факту ДТП взяла на контроль прокуратура Омска.

«Ход проверки, а также законность принимаемых правоохранительными органами процессуальных решений находится на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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