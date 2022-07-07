Калат, Афганистан, 7 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль 20 человек погибли и десятки домов были разрушены в результате дождей и наводнения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Последствия наводнения в Афганистане

По словам источников, дожди и наводнения в уезде Дейчопан, местности Харвариан и некоторых частях города Калат, столицы провинции Забуль, привели к гибели людей и огромному материальному ущербу.

Департамент общественного здравоохранения провинции сообщил, что в больницы доставлены тела 20 погибших. По данным местных источников, в уезде Дейчопан погибли семь членов одной семьи.

В эти дни наводнения привели к человеческим жертвам и материальному ущербу и в других провинциях.