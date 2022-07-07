Москва, 7 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Волатильность курса рубля, которая наблюдалась в последнее время, может сигнализировать о сильной разбалансировке российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал начавшееся ослабление курса рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Вряд ли существуют объективные экономические причины для столь резких изменений в курсах валют за такие короткие сроки, — сказал Мастеров. — Скорее можно говорить об искусственной коррекции курса рубля, о которой недавно заявлял Минфин РФ. Речь шла о покупке валют дружественных стран с использованием механизма бюджетного правила, а также о сокращении части бюджетных расходов. По замыслу инициаторов это должно было скорректировать некомфортный для российской бюджетной системы курс рубля в сторону ослабления российской национальной валюты».

Вместе с тем, как полагает Мастеров, такая волатильность рубля, которую приходится наблюдать в последнее время, может сигнализировать о сильной разбалансировке российской экономики, нарастании диспропорций между реальным и финансовым секторами экономики.

«Это не может не внушать тревогу, учитывая непростую экономическую и внешнеполитическую ситуацию», — заметил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов предположил, что до конца 2022 года курсы доллара и евро будут расти.