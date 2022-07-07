Москва, 7 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Текущий уровень контактов России и США позволяет отрабатывать имеющиеся темы, заявил 7 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

«С учетом происходящего, в целом, мы вполне справляемся, используя контакты, которые есть по линии посольств. Периодически телефонные разговоры. На сегодня это, наверное, позволяет в текущем режиме достаточно предметно имеющиеся темы отрабатывать», — сказал Рябков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел крупнейших стран мира — «Большой двадцатки» — встретятся в Индонезии, чтобы обсудить глобальную энергетическую и продовольственную безопасность.

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