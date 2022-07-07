Сеул, 7 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост экспорта косметики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

Косметика

Согласно опубликованным данным, в 2021 году объем экспорта косметики из Южной Кореи составил 10,5 трлн вон (~$9,18 млрд), что на 21,3% больше по сравнению с 2020 годом.

Известно, что Южная Корея второй год подряд сохраняет по данному показателю третье место в мире после Франции и США.

В настоящее время южнокорейская косметика поставляется в 153 страны. При этом 61,3% поставок приходятся на Китай, Гонконг и Тайвань.

Экспорт декоративной косметики вырос на 10,73%, средств для волос — на 10,25%.

В 2021 году импорт косметических средств в Южную Корею составил 1 трлн вон (~$769 млн), а профицит товарного баланса — 9 трлн вон (~$6,9 млрд).