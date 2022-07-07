Биробиджан, , 11:48 — REGNUM Областная больница Еврейской автономии снова осталась без главного врача. Возглавлявшая медучреждение Елена Стороженко вышла на пенсию, сообщила 7 июля интернет-газета «Набат».

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В должности главврача она отработала несколько месяцев. Исполнять обязанности главного врача в больнице будет Саргис Кушкян из Хабаровска.

По данным регионального издания, у Елены Стороженко неоднократно возникали конфликты с сотрудниками медучреждения, некоторые из них в результате уволились. В том числе медработников заставляли на свои деньги покупать расходные материалы для оборудования, утверждает «Набат».

Предыдущий руководитель медучреждения Филипп Рябко уволился по собственному желанию в августе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи областной больницы Еврейской автономии неоднократно жаловались на низкие зарплаты и слишком высокую нагрузку. В феврале из медучреждения уволились все хирурги. По данным на январь 2022 года, накопленная кредиторская задолженность больницы составляла 270 млн рублей.