Кабул, , 11:26 — REGNUM В Кабуле убит религиозный деятель из афганской провинции Каписа вместе со своим сыном-подростком. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Инцидент произошёл утром 7 июля в районе «Ходжа Богра» столицы Афганитана. Согласно источникам, его звали маулави Абдул Куддус Хакими, и он был жителем уезда Хеза Дуюм Кохистан провинции Каписа.

Собеседники издания утверждают, что в течение последних двух лет маулави Абдул Куддус был имамом кабульской мечети.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент.

Следует отметить, что два дня назад в Кабуле был обезглавлен Анвар Хак Джабархейль, одна из самых неоднозначных фигур в социальных сетях страны.