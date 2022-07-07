В Кабуле убит священнослужитель и его сын-подросток
Кабул, 7 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Кабуле убит религиозный деятель из афганской провинции Каписа вместе со своим сыном-подростком. Об этом сообщает газета «8 Собх».
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Убийство
Инцидент произошёл утром 7 июля в районе «Ходжа Богра» столицы Афганитана. Согласно источникам, его звали маулави Абдул Куддус Хакими, и он был жителем уезда Хеза Дуюм Кохистан провинции Каписа.
Собеседники издания утверждают, что в течение последних двух лет маулави Абдул Куддус был имамом кабульской мечети.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент.
Следует отметить, что два дня назад в Кабуле был обезглавлен Анвар Хак Джабархейль, одна из самых неоднозначных фигур в социальных сетях страны.